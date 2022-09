Star Ocean: The Divine Force ci presenta Nina e Midas in nuovi trailer

Square Enix ha pubblicato due nuovi trailer per Star Ocean: The Divine Force, puntando i riflettori su altri due personaggi: Nina Deforges e Midas Felgreed.

Come residente di Aucerius, Nina è in grado di usare la magia curativa. Dopo che suo padre è morto a causa di una pericolosa malattia, dedica la sua vita alla ricerca di una cura. Mida è un po' meno nobile, ma come ingegnere nel regno di Aucerian, è molto ben informato. Non gli dispiace ignorare la legge e violare l'etica, ma finisce sempre quello che porta a termine.

Insieme ai protagonisti Raymond e Laeticia, lo sviluppatore tri-Ace ha rivelato altri personaggi come Elena, Albaird e Malkya. Ha anche mostrato i Vyrians, un trio di antagonisti che daranno del filo da torcere ai giocatori. Qui di seguito potete dare uno sguardo ai due trailer.

Star Ocean: The Divine Force uscirà il 27 ottobre per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC. Restate sintonizzati per maggiori dettagli e gameplay nelle prossime settimane.

Fonte: Gematsu