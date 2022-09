Star Ocean: The Divine Force in un nuovo video gameplay. Annunciata la data di uscita della demo

Star Ocean: The Divine Force verrà lanciato il 27 ottobre e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC ed è il nuovo JRPG di Square Enix. Lo sviluppatore di questa saga veterana che ha debuttato nel 1996 è tri-Ace. In occasione del Tokyo Game Show 2022, che ha aperto i battenti in questi giorni, è stato pubblicato un nuovo video con 10 minuti di gioco.

Il gioco presenta due personaggi principali, che portano a diverse esperienze di gioco e diversi punti di vista nella storia: Raymond, il capitano della nave mercantile Ydas, e Laeticia, la principessa e guerriera di un regno sul pianeta Aster IV. Il destino porterà a un'alleanza tra Raymond, Laeticia e altri personaggi disegnati dal celebre artista Akiman.

"In Star Ocean: The Divine Force, i personaggi hanno la libertà di muoversi a 360 gradi e possono persino prendere il volo", recita la descrizione, che mette in evidenza che saremo in grado di esplorare tutto ciò che vediamo. "E' possibile muoversi in tre dimensioni mentre si vola nel cielo e si attraversa uno dei più grandi palcoscenici della serie in tre dimensioni".

Non solo, ma Star Ocean the Divine Force riceverà una demo la prossima settimana, esattamente il 20 settembre e sarà disponibile sia su Xbox che su PlayStation. Attualmente non sappiamo ancora se i progressi fatti nella demo saranno trasferibili al gioco completo.

