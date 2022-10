Star Trek: Resurgence, il nuovo gioco di Dramatic Labs è stato rinviato al prossimo anno

Dramatic Labs ha deciso di posticipare l'uscita di Star Trek: Resurgence fino ad aprile 2023. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, lo studio riconosce che mentre "la produzione è progredita costantemente per tutta l'estate, abbiamo deciso di spostare la data di uscita oltre il 2022". Questo rinvio consentirà loro di "dare al gioco un ultimo livello di rifinitura e creare un'esperienza di Star Trek davvero coinvolgente".

"Il nostro amore e la nostra ammirazione per Star Trek sono determinanti in questa decisione. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato finora e questo continua a essere un progetto di passione per tutti noi qui. Siamo incredibilmente grati - ed entusiasti - di essere stati in grado di lavorare in un universo che significa così tanto per così tante persone".

L'avventura narrativa ambientata nell'universo popolare creato da Gene Roddenberry, annunciato all'ultima edizione dei The Game Awards, era prevista per quest'anno, con versioni per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Il gioco mostrerà la storia dal punto di vista di due personaggi (il primo ufficiale Jara Rydek e l'ingegnere Carter Diaz), ambientata dopo gli eventi di Star Trek: The Next Generation e con un gameplay composto da sequenze cinematografiche giocabili.

Quest'ultimo non dovrebbe sorprendere troppo considerando che Dramatic Labs è stata fondata da Kevin Bruner, il co-fondatore ed ex capo di Telltale Games, e ha una ventina di ex dipendenti Telltale tra le sue fila.

Fonte: Eurogamer