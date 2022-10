Starfield potrebbe consentire ai giocatori di 'uccidere' i propri genitori virtuali

Ci sono teorie incredibili che vengono ancora una volta pubblicate su Reddit. Una recente discussione su Starfield ruota attorno alla possibilità che i genitori del personaggio giocabile muoiano per mano nostra. Ovviamente per adesso si parla di ipotesi perciò non è detto che sia vero.

Lo sfondo è una dichiarazione di Todd Howard nell'ultimo video di 'Constellation'. Howard ci dice che possiamo sbarazzarci dei tratti del personaggio che non ci piacciono durante il gioco attraverso missioni speciali. In questo modo non dovremmo essere costretti a ricominciare da capo se abbiamo distribuito le abilità in modo errato.

Che cosa ha a che fare con i genitori? Una delle caratteristiche si chiama "Kid Stuff" la cui descrizione afferma: "I tuoi genitori sono vivi e stanno bene e puoi far loro visita a casa loro. Ma il 10% del denaro che guadagni viene automaticamente detratto e inviato loro".

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Se i genitori sono "sani e felici" come in questo caso, probabilmente c'è anche la possibilità che non lo siano e secondo gli utenti di Reddit ciò significa che i giocatori potranno "sbarazzarsi" di loro durante il gioco. Sarà vero? Non ci resta che attendere l'uscita del gioco per scoprirlo.

Fonte: PCGamesN