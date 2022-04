Starfield ci porta nello spazio in nuove immagini leak

Negli ultimi giorni, sembra siano state trafugate diverse immagini inedite dell'esclusiva Microsoft Starfield, il nuovo RPG sviluppato da Bethesda che promette di essere il nuovo Skyrim fantascientifico ma con una spruzzata di Mass Effect e simili.

Si tratta dunque di immagini non rilasciate ufficialmente dalla casa madre, per cui è buona norma prendere queste nuove informazioni con un minimo di cautela. Possiamo dunque vedere l'interfaccia, estremamente minimale e alcuni elementi artistici interni ed esterni, probabilmente un avamposto e il suo interno su una Luna di qualche sistema lontano.

More Starfield leaks👀 I can't wait for this summer's reveal, Xbox Gamers. pic.twitter.com/Cr86BNycty