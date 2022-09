Steam Deck trasformato nel pad Wii U...e supporta anche il giroscopio!

Steam Deck di Valve è disponibile da qualche mese per gli utenti che hanno preordinato una copia. La console portatile dei creatori di Half-Life offre ai giocatori, in particolare su PC, un nuovo modo di giocare ai nostri giochi disponibili su Steam. Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, ora i titoli verificati sono oltre 5.000!

Tuttavia un gruppo di fan è riuscito a emulare un gamepad di Wii U, la console Nintendo che ha preceduto Nintendo Switch. Questo gruppo attraverso il sito SteamDeckHQ ha condiviso suggerimenti e notizie sulla console di Valve.

Wii U ha un controller specifico con uno schermo, quindi il gruppo ha deciso di creare un metodo per emulare un Gamepad tramite il loro Steam Deck. La scommessa è ovviamente vincente dal momento che il gruppo ha pubblicato un video in cui vediamo un giocatore usare il suo Steam Deck come un pad Wii U, attivando anche la funzione giroscopio.

We still got a bit more today! Here’s a little demo from our new guide coming out later…



This is Gyroscope, enabled on the #SteamDeck, for #WiiU games using Cemu. pic.twitter.com/VkFvCOErJS — SteamDeckHQ (@SteamDeckHQ) September 3, 2022

In questo caso specifico, il giocatore del sito SteamDeckHQ utilizza il suo Steam Deck per giocare a The Legend of Zelda: Windwaker HD, titolo uscito solo su Wii U, e che soprattutto utilizza il giroscopio. E dall'arrivo della compatibilità Windows su Steam Deck, i giocatori si divertono a usare la loro console come hub per giocare a molti giochi emulati.

