Steam Deck aumenta la produzione e le spedizioni!

Nonostante Valve stia facendo di tutto per soddisfare l'enorme richiesta per il suo PC ibrido Steam Deck, ancora diverse persone che hanno piazzatto un ordine non hanno ricevuto la mail di conferma per accedere al pagamento.

Tuttavia ora ci sono buonissime notizie, in quanto Valve ha recentemente confermato attraverso un post sul blog ufficiale di essere riuscita ad accelerare il ritmo di produzione di Steam Deck oltre le proprie aspettative, quindi potrebbe essere necessario tenere d'occhio la propria casella di posta nei prossimi giorni.

"Come hanno notato alcune persone su internet (ti vediamo, Reddit!), abbiamo accelerato il ritmo delle prenotazioni. Questo è dovuto a un aumento della produzione e, ancora una volta, abbiamo superato le nostre stesse stime. Con il gruppo di e-mail di oggi abbiamo inviato gli inviti per tutte le prenotazioni dello scaglione Q3 (luglio-settembre)" si legge nel post.

Some more good news: We've beaten our own production estimates yet again! As of today we've sent invitations to everyone left with a Q3 (July-September) reservation, and are getting a head start on Q4: https://t.co/rsWv4K1sA7 pic.twitter.com/IC0mkiSUZ6