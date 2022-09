Steam Deck 'Slim'? Valve risponde e parla anche dell'atteso dock

Steam Deck è, senza dubbio, il progetto più ambizioso di Valve dal lancio di Steam stesso. Il PC portatile dell'azienda nordamericana è diventata, quasi da subito, leader nel suo settore. Ora, Valve è pronta ad affrontare il futuro di questa piattaforma. Attraverso una recente intervista ad IGN i suoi creatori hanno parlato principalmente di due aspetti: la possibilità di uno Steam Deck "Slim" e come sta andando lo sviluppo del suo dock.

Una domanda era dedicata appunto al dock, una delle novità più attese dai fan dello Steam Deck, che permetterebbe di ampliare le proprie possibilità di connessione. Il dock è stato rinviato nel giugno di quest'anno a causa di problemi di fornitura per i suoi componenti. Il designer di Steam Deck Lawrence Yang ha confermato che il team sta riuscendo a superare questi problemi e che farà un annuncio al riguardo molto presto.

E per quanto riguarda uno Steam Deck "Slim"? Yang ha risposto: “Forse, ma ci sono dei sacrifici da fare. Un Deck più sottile significherebbe sicuramente una minore durata della batteria, quindi dovremmo considerarlo e assicurarci di poter correggere questo problema", ha affermato lo sviluppatore.

Il futuro di Steam Deck non è ancora scolpito nella pietra, perciò per adesso i fan dovranno godersi l'attuale versione presente del PC portatile. Valve ha parlato anche del successo di Steam Deck in Giappone dove è cresciuto di molto l'interesse.

Fonte: IGN