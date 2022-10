Steam: l'interfaccia utente di Steam Deck ora sostituisce la modalità Big Picture

Il tanto atteso aggiornamento della modalità Big Picture di Steam è finalmente arrivato, con Valve che ha sostituito l'interfaccia con qualcosa che ricorda più da vicino l'interfaccia utente di Steam Deck. Al momento è disponibile solo per chiunque sia a proprio agio nell'esecuzione della beta del client di Steam.

Annunciato da Valve, l'aggiornamento dell'interfaccia utente di Steam Deck per la modalità Big Picture di Steam è una drastica riprogettazione, con una nuova schermata iniziale, una funzione di ricerca universale e un configuratore del controller. Sono state inoltre apportate ottimizzazioni al negozio stesso che semplificano la navigazione e l'acquisto dei migliori giochi per PC utilizzando un controller, oltre a una sovrapposizione e menu ridisegnati.

Poiché Steam Deck è un prodotto molto più recente della modalità Big Picture, l'aggiornamento porta con sé anche una selezione di nuove funzionalità. Valve elenca queste nuove funzionalità come nuova schermata iniziale, nuova funzionalità di ricerca universale, nuova configurazione del controller, navigazione ottimizzata su Steam Store, overlay di gioco aggiornato, nuovo menu di sistema e nuovo menu di accesso rapido.

We heard you liked Steam Deck's UI, so we’re updating Big Picture on @Steam Desktop to follow suit. It's now in the Steam Client Beta (on desktop) and is available for testing and customer feedback!https://t.co/q8PfVcrzCh pic.twitter.com/ROiPu7uyBF