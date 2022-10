Steam Scream Festival è qui! Tanti giochi spaventosi a prezzo contenuto

I saldi di Halloween di Steam sono qui. Valve ha appena dato il via allo Steam Scream Festival, offrendo tanti tipi di offerte e sconti sui più grandi nomi del genere horror. Saranno disponibili solo questa settimana, dal 25 ottobre al 1° novembre alle 18:00, quindi è il momento di approfittarne se volete trascorrere i prossimi giorni tra fantasmi, scheletri, streghe e zucche.

Oltre alla grande vendita, saranno disponibili gratuitamente anche numerose demo di giochi in arrivo e attuali. Potete anche acquistare oggetti di gioco unici con avatar e sfondi nel negozio di punti. Anche gli eventi di gioco a tema Halloween fanno parte dello Scream Festival.

In linea con il tema di Halloween, ci sono sconti su numerosi giochi horror come Phasmophobia, Outlast, Little Nightmares, ma questa volta ci sono anche dark fantasy, giochi di ruolo souls-like, survival, roguelite e tutto ciò che è anche lontanamente oscuro.

Se siete curiosi di vedere quali sono i giochi in sconto, a questo link potete visionare l'elenco.

Fonte: PCGamer