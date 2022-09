Steelrising ha una modalità assistita che rende il soulslike più facile

Steelrising, l'ultimo titolo dello studio di sviluppo Spiders, specializzato in giochi di ruolo, è disponibile ora su PC e console. Per chi non lo sapesse si tratta di un soulslike ambientato a Parigi nel 1789, durante una versione alternativa della Rivoluzione francese.

La narrazione è il punto focale dello studio di sviluppo, con i giocatori che dovranno risolvere intrighi e sconfiggere grandi e minacciosi nemici, il tutto in un'ambientazione di una Parigi distopica dai molteplici finali. Nonostante abbia meccaniche soulslike lo studio di sviluppo ha pensato anche a chi trova difficile questo genere, aggiungendo una modalità assistita.

Con questa modalità i giocatori possono modificare:

La quantità di danno che Aegis riceve

La velocità con cui la resistenza si rigenera

Se mantenere o perdere l'essenza dell'anima una volta morto il personaggio

L'esecuzione di cooldown perfetti

Lo studio di sviluppo ha dichiarato che la scelta è stata presa nelle fasi iniziali del gioco: "Alla fine abbiamo deciso di non avere una modalità di difficoltà di per sé, ma di consentire ai giocatori di impostare autonomamente i parametri individuali per personalizzare la propria esperienza con il sistema di combattimento" si legge nel post su Xbox Wire.

Questa modalità può essere attivata sia all'inizio della partita o durante il gioco, se vedete che avanzare diventa troppo difficile.

Fonte: Xbox Wire