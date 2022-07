Stray, tutti i ricordi e le posizioni esatte da raggiungere

I ricordi sono uno degli oggetti da collezione che puoi trovare in Stray.

Sparsi per la città ci sono oggetti e luoghi che aiuteranno a ripristinare uno dei ricordi corrotti di B-12; ogni ricordo rivelerà parte del passato del piccolo drone o un fatto sulla storia della città.

Di seguito troverai tutte le posizioni dei ricordi in Stray, utili per ottenere il relativo Trofeo e inseguire il Platino.

Posizioni dei Ricordi:

Trovare tutti i ricordi sbloccherà un piccolo regalo: non è molto, ma non rovineremo la sorpresa.

Ogni volta che inizi un nuovo capitolo in Stray, è una buona idea vedere se ci sono ricordi nascosti in questa nuova posizione. Se ci sono, vedrai un numero di quadrati grigi nei ricordi di B-12 che corrisponderanno esattamente alla quantità di ricordi che puoi trovare nel capitolo.

Ci sono 27 ricordi in totale, cinque dei quali raccolti automaticamente come parte della trama di Stray e 22 che devi trovare attraverso l'esplorazione.

Slums

Ci sono sette luoghi che ospitano ricordi in entrambi i capitoli di The Slums in Stray. Non importa se trovi i ricordi nella Parte 1 o nella Parte 2, perché, una volta trovato il ricordo, conterà per entrambi i capitoli.

Anche se questi ricordi possono essere raccolti in qualsiasi ordine, li abbiamo disposti nell'ordine in cui appaiono nel banco di memoria di B-12.

Il primo ricordo

Il primo ricordo in The Slums si trova interagendo con un robot morto che giace in cima alla casa proprio di fronte a The Guardian.

Il modo più semplice per raggiungere questo tetto è salire sulla cassa accanto al distributore automatico rosso vicino a The Guardian. In questo modo potrai utilizzare le prese d'aria e la ringhiera per raggiungere il tetto soprastante.

Da qui, usa lo scaffale per il tetto successivo e poi, una volta lì, la presa d'aria per salire in cima al tetto finale.

Ora troverai il robot morto sdraiato contro il cartello.

Secondo ricordo

Per ottenere il secondo ricordo in The Slums, devi acquistare l'"antica reliquia" da Azooz al Marketplace a ovest di The Guardian.

Per farlo, avrai bisogno di tre bibite energetiche, che puoi trovare interagendo con i distributori automatici situati all'interno di The Slums.

Dopo aver dato le lattine ad Azooz, estrarrà il lenzuolo dalla reliquia e sarai in grado di ripristinare la memoria di B-12. (Non ho idea del perché non potesse farlo gratuitamente, ma immagino che gli affari siano affari.)

Terzo ricordo

Per il terzo ricordo in The Slums, devi andare al secondo piano del bar.

Qui troverai il ricordo interagendo con il tavolo situato in cima alle scale e vicino al tavolo da biliardo. (Almeno penso che sia un tavolo da biliardo: le palline sembrano decisamente appartenere al biliardo.)

Quarto ricordo

Per il quarto ricordo di The Slums, devi visitare l'appartamento di Momo.

Una volta dentro, entra in questa piccola camera da letto e, sulla parete opposta al letto, troverai un poster, che sbloccherà questo ricordo.

Quinto ricordo

Il quinto ricordo all'interno di The Slums è un graffito che recita "RIP Humans".

Utilizzando The Guardian come punto di partenza, puoi trovare il ricordo scendendo le scale davanti a questo robot.

Dirigiti in questo vicolo per raggiungere il ricordo.

Quindi, prendi la strada alla tua destra che porta alla lavanderia. Una volta superata la lavanderia, continua a camminare in avanti fino a raggiungere il ricordo.

Sesto ricordo

Il sesto ricordo di Slums è un altro pezzo di graffiti, che si trova nel vicolo a sinistra di dove si trova Morusque.

Per raggiungere questo ricordo devi saltare su uno dei bidoni, quindi raggiungi il piccolo tetto di lamiera. Da qui, puoi utilizzare le prese d'aria per raggiungere il dipinto di un robot.

Settimo ricordo

Il settimo ricordo nascosto all'interno di The Slums si trova al primo piano della casa di Elliot.

Gratta la porta per entrare nella sua casa e poi sali le scale.

Una volta in cima alle scale, vai nell'angolo sinistro per trovare il ricordo interagendo con una pianta cresciuta da un gabinetto.