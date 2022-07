Stray, la posizione di tutti gli spartiti musicali di Morusque

Conoscere la posizione degli spartiti musicali ti aiuterà a completare una delle poche missioni secondarie presenti in Stray.

Tutti gli spartiti di Stray possono essere trovati all'interno del capitolo The Slums, così come il robot che ne ha bisogno, ovvero Morusque.

Trovare tutti gli spartiti per Morusque ti farà guadagnare una piccola ricompensa e sbloccherà uno dei Trofei di Stray.

Posizioni degli spartiti musicali in Stray

Ci sono otto spartiti in totale nascosti in The Slums di Stray.

Trovare tutti questi spartiti e darli a Morusque, il robot con una chitarra in uno dei vicoli vicino al Guardian, ti farà guadagnare una piccola ricompensa e sbloccherà uno dei Trofei del titolo.

Di seguito troverai tutte le posizioni degli spartiti musicali:

Posizione spartito 1

Il primo spartito è nascosto nell'appartamento di Momo; per trovarlo devi entrare nella stanza situata in fondo al piccolo corridoio infilandoti nelle sbarre della porta.

Una volta dentro questa stanza, arrampicati sulle scatole vicine per prendere lo spartito dallo scaffale.

Posizione spartito 2

Trovare il secondo spartito richiede una buona scalata, quindi, usando The Guardian come punto di partenza, ti consigliamo di scendere le scale e saltare in cima alla pila di secchi accanto al distributore automatico fuori dal bar.

Da qui potrai salire sul tetto del bar e, una volta lì, utilizzare le prese d'aria per raggiungere la parte più alta del tetto.

Dopo averlo fatto, dovrai salire in cima al tetto direttamente di fronte a te.

Ora gira a destra e salta fino al tubo.

Successivamente, salta sul balcone e poi sul tavolo dove troverai lo spartito.

Ti consigliamo di prendere anche il sesto spartito mentre sei qui perché è vicino.

Posizione spartito 3

Il terzo spartito si trova a casa di Elliot: basta graffiare la porta per entrare e troverai lo spartito attaccato al ritratto direttamente di fronte alla porta.

Posizione spartito 4

Per questo spartito, devi prima trovare una bevanda energetica. Dopo averlo fatto, vai al mercato - situato a destra del The Guardian - e acquista lo spartito per una bevanda energetica.

Posizione dello spartito 5

Questo spartito si trova in cima al tavolo al piano superiore del bar.

Posizione dello spartito 6

Per il sesto spartito, devi visitare l'appartamento dove trovi il taccuino di Clementine.

Per raggiungere questo appartamento, segui gli stessi passaggi che hai fatto per ottenere il secondo spartito, ma, una volta che sei sul tubo, attraversa invece la finestra aperta.

Ora che sei nell'appartamento, attraversa la porta sfondata nella stanza sul retro dove troverai lo spartito su una libreria all'estremità destra del letto.

Posizione dello spartito 7

Questo spartito è sul pianoforte dove trovi il taccuino di Doc.

Se hai difficoltà a trovare questo appartamento, vai al The Guardian prima di scendere le scale proprio di fronte. Sul lato dell'edificio di fronte al bar, troverai una cassa che, una volta scalata, ti permetterà di scalare questa struttura.

Una volta in cima all'edificio, salta sulle due sezioni successive del tetto, superando il tavolo e le sedie.

Da questo punto potrai vedere il cartello blu degli Outsiders di fronte a un appartamento: è qui che devi andare, ed è facilmente raggiungibile attraversando i tetti.

Devi visitare l'appartamento in lontananza.

Posizione dello spartito 8

L'ottavo e ultimo spartito è rinchiuso in una cassaforte, che si trova in un piccolo vicolo a destra di Morusque.

Per sbloccare la cassaforte, avrai bisogno del codice nascosto dietro l'immagine: usa gli artigli!

Abbatti questa immagine per trovare il codice.

In ogni caso, il codice è 1283.

Una volta trovato uno spartito, puoi portarlo su Morusque e ascoltare il robot che suona la canzone che hai appena trovato. Ti darà anche una Spilla dopo che gli avrai dato tutti e otto gli spartiti .

Buona fortuna su Stray!