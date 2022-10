Street Fighter VI, i codici per la beta sono stati inviati!

Street Fighter VI è uno dei picchiaduro più attesi e ora i fan hanno di che gioire. Il titolo infatti terrà una closed beta dal 7 al 10 ottobre disponibile per PC e console di nuova generazione. Per partecipare dovete avere un Capcom ID ed essere stati precedentemente invitati.

Quei fortunati che potranno partecipare alla beta si stanno già scaldando poiché Capcom ha confermato che gli inviti sono già stati spediti. A due giorni dall'inizio della beta, la stragrande maggioranza dei giocatori selezionati ha già ricevuto i propri inviti via e-mail.

"Congratulazioni ai World Warriors che hanno ricevuto un invito a partecipare alla CBT e grazie per tutto l'aiuto per il prossimo test. Assicuratevi di collegare in anticipo il vostro ID CAPCOM al vostro account console/PC per accedere alla Beta" si legge nel tweet.

Congratulations to the World Warriors who got an invite to participate in the CBT and thanks for all the help for the test coming up.



Please make sure to link your CAPCOM ID to your console/PC account in advance in order to access the Beta.



🌐 Guide - https://t.co/tmcrmk3bUu pic.twitter.com/pB8CCinVPw — Street Fighter (@StreetFighter) October 5, 2022

Codes for the #StreetFighter6 Closed Beta have been sent out so please make sure to check your e-mails to see if you secured one of the limited spots. Because there may be a slight delay in receiving the e-mail, please check over the course of the next few hours. pic.twitter.com/aC8ZVwinMy — Street Fighter (@StreetFighter) October 5, 2022

Capcom tuttavia ricorda che potrebbero verificarsi lievi ritardi nell'invio di questi codici. Vale la pena quindi dare uno sguardo alla propria e-mail per vedere se questo invito alla closed beta è arrivato.

