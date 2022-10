Super Mario Bros il film vittima di un leak? Un'immagine potrebbe aver mostrato il volto di Mario

Nintendo ha dato ai fan un appuntamento il 6 ottobre alle 22:05 per un Nintendo Direct unico. L'azienda giapponese ha pianificato le cose in grande stile per rivelare il suo film di Super Mario Bros con Chris Pratt nel ruolo dell'idraulico. Tuttavia, un giorno prima del reveal del trailer in rete è spuntata un'immagine leak.

Il film di Super Mario Bros ha svelato una prima immagine nella news legata all'evento di domani. Il poster ufficiale ci mostra Mario visto da dietro e preso a contemplare il Regno dei Funghi. In teoria, dovremmo aspettare fino a domani sera per vedere frontalmente il design dell'iconico personaggio di Nintendo.

Tuttavia, secondo quanto riferito, un dipendente di McDonald's ha fatto trapelare un primo sguardo al volto di Mario nell'adattamento dei creatori dei Minions. L'immagine proverrebbe da uno dei cataloghi o da una delle locandine inviate ai negozi, senza dubbio nell'ambito di una futura operazione commerciale con il colosso dei fast food.

did a McDonalds employee in the ConnorEatsPants discord just leak the first photo of Mario in the Mario Movie pic.twitter.com/DK7hITeJAP — connor (@ConnorEatsPants) October 5, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Ad ogni modo non ci resta che attendere il Nintendo Direct questo giovedì 6 ottobre per essere sicuri che questa immagine corrisponda al design del poster del film. Questo primo potenziale scorcio divide in ogni caso la community di giocatori. Da un lato, alcuni sono felici di vedere Mario con una delle sue pose emblematiche nel gioco e si aspettano qualcosa di molto fedele. Dall'altro, i fan restano perplessi, colpa delle proporzioni del viso che si discostano dalle produzioni 3D del franchise.

Fonte: Nintendo Life