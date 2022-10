Super Mario Bros. il film avrà anche momenti musicali e lo conferma il doppiatore di Toad

Keegan-Michael Key, l'attore che darà la voce a Toad nella versione originale del film di Super Mario Bros., conferma che il film di Illumination in collaborazione con Nintendo avrà sezioni musicali in una recente intervista concessa in esclusiva a Variety.

Poco dopo l'annuncio del primo trailer, Jack Black, che interpreterà Bowser nel film, ha commentato che il re dei Koopa avrà un "lato musicale" che sorprenderà i fan della saga e ora arriva un'ulteriore conferma del fatto che il film conterrà momenti da musical.

"Lo fa. Ho dovuto improvvisare una canzone in Super Mario Bros, ed è stato un vero spasso. È stato molto divertente", ha detto l'attore quando l'intervistatore gli ha chiesto se Toad avrebbe avuto una scena musicale. "Stavo lavorando sulla voce con i miei partner e cercando di trovare la voce attraverso il viaggio interiore del personaggio. E poi, con i registi abbiamo cambiato alcune cose, l'abbiamo aggiustato", ha aggiunto alle sue dichiarazioni.

Sia la voce di Bowser che quella di Toad sono state accolte molto bene dalla community, anche se quella di Mario non ha subito la stessa sorte. I fan non sono del tutto soddisfatti del lavoro che ha svolto Chris Pratt, anche se c'è ancora una possibilità di riscatto visto che abbiamo potuto ascoltare solo pochissime linee di dialogo.

