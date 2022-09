Super Mario il film avrebbe un titolo ufficiale (e sarebbe abbastanza scontato)

È passato diverso tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito dettagli sullo sviluppo del film di Mario di Illumination. Dopo aver pubblicato le informazioni sul cast principale, ad aprile è stato dichiarato che il ritorno dell'idraulico sul grande schermo sarebbe stato rimandato al 2023. Ma Illumination in seguito non ha condiviso più nulla.

Tuttavia le cose potrebbero iniziare a smuoversi perché ora, come notato ieri dall'utente @DespicableOutof su Twitter, il film è comparso sul sito Web degli Illumination Studios di Parigi, il che significa che potremmo finalmente avere un'idea di come sarà chiamato questo "Film di Mario". Tuttavia il nome non sarebbe poi nulla di così eclatante e potrebbe anche essere abbastanza scontato...insomma, è il film di Mario, come mai potrebbe chiamarsi?

Secondo il sito, Illumination avrebbe chiamato il film "Super Mario Bros". Ovviamente, questo titolo non è né ufficialmente confermato da una dichiarazione di Illumination, né dalla stessa Nintendo, quindi il nome potrebbe essere tranquillamente un altro.

Super Mario Bros. Is listed on Illumination Studios Paris(Illumination Mac Guff)’s website. pic.twitter.com/1TqIO5dnB6 — Out of Context Despicable Me/ミニオン/NFTS ARE BAD (@DespicableOutof) September 3, 2022

Per chi non lo sapesse, Super Mario Bros. è il titolo del tanto chiacchierato film di Super Mario uscito nel lontano 1993. A tal proposito, Bob Hoskins ai tempi aveva dichiarato di non sapere chi fosse il baffuto idraulico.

Fonte: Go Nintendo