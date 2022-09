Syberia The World Before per PS5 e Xbox Series X/S è entrato in fase Gold e ha una data di uscita

Disponibile dallo scorso marzo su PC, tramite Steam, il nuovo episodio del franchise Syberia The World Before ha ora la sua data di uscita su console. Se siete interessati a questo quarto episodio della licenza immaginata da Benoit Sokal, non c'è molto da aspettare. Tramite un comunicato stampa, Microids annuncia che Syberia: The World Before uscirà il 15 novembre su Xbox Series X|S e PS5, dato che il titolo è ora entrato in fase gold.

Per rendere il suo lancio un successo, l'editore Microids offrirà anche un'edizione da collezione del titolo che includerà il gioco completo, uno steelbook, una statuetta, un artbook, un portachiavi e molti altri elementi.

Un'edizione per il 20° anniversario sarà disponibile anche in forma fisica. L'editore parigino coglie l'occasione per mostrare un paio di screenshot che sono stati scattati sulla versione PlayStation 5 del gioco e che potete visionare di seguito.

Syberia The World Before è disponibile su PC e arriverà su PS5 e Xbox Series X/S a partire dal 15 novembre, mentre le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch usciranno nel 2023.