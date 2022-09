Syphon Filter 2 è il primo gioco classico PlayStation Plus con l'opzione 60Hz in Europa

Sony ha rilasciato il primo gioco PlayStation classico per PS4 e PS5 con un opzione di regione che consente di scegliere tra 50 Hz e 60 Hz. Stiamo parlando di Syphon Filter 2, una delle novità che arriva con l' aggiornamento del catalogo PS Plus Premium. In questo modo, gli utenti potranno scegliere tra la versione originale nel resto d'Europa, PAL a 50 Hz, o NTSC degli Stati Uniti a 60 Hz.

Il nuovo modello di PlayStation Plus è stato lanciatoa a metà anno e gli utenti europei non erano soddisfatti di alcune delle versioni a 50Hz, che sono il 20% più lente delle versioni giapponese e statunitense (25fps contro 30fps).

Sony ha assicurato che darà la possibilità di scegliere una regione e lo sparatutto di Bend Studio - allora noto come Eidetic - è il primo a introdurre le due versioni. Non si sa se l'intenzione sia quella di aggiornare anche altri giochi PS One rilasciati sul PS Store per PS4 e PS5.

Si tratta di una notizia ottima per i giocatori europei.

Fonte: PushSquare