System Shock Remake vs Remaster: Nightdive Studios ci spiega la differenza

Specialista nelle riedizioni di titoli più o meno cult delle generazioni precedenti, Nightdive Studios ora ci fornisce le sue definizioni di "remake" e "remaster", il tutto mentre la società sta lavorando ad una riedizione di System Shock.

In un'intervista con VGC, Stephen Kick, CEO di Nightdive Studios, ha spiegato che internamente è stata fatta una distinzione tra "remaster" e "remake". Definizioni che forse non saranno condivise da tutti, ma che avranno il merito di informare le menti offuscate da termini che spesso vengono usati in modo inappropriato. Stephen Kick ha riconosciuto che è stato "veramente difficile" distinguere un "remake" da un "remaster" a causa del fatto che Nightdive Studios si è spesso, se non sempre, concentrato sul non limitarsi a una formula nel suo lavoro.

“Sulla base del lavoro che abbiamo fatto in passato, a questo punto abbiamo fatto un po' di tutto. Abbiamo realizzato quelle che ci piace chiamare 'Edizioni avanzate', che riguardano il prendere il gioco originale, farlo funzionare su sistemi operativi più recenti e aggiungere elementi di qualità della vita, come il supporto per schermi di grandi dimensioni".

“Poi abbiamo giochi come Shadow Man, che consideriamo un vero remaster. Abbiamo fatto tutto sulla qualità della vita e l'abbiamo fatto girare senza intoppi a 60 fps, ma poi abbiamo aggiunto nuove texture, nuovi modelli e siamo persino arrivati al punto di lavorare con gli sviluppatori del gioco originale per implementare elementi che erano stati lasciati in sospeso".

“Finalmente, abbiamo System Shock, che è un remake completo. È nuovo di zecca, ma è ancora basato sul gioco originale ed è il più fedele possibile". Da notare che il System Shock menzionato è un gioco che non è stato ancora lanciato, a differenza del System Shock: Enhanced Edition del 2018.

System Shock è stato tra i protagonisti della Gamescom dove è stato mostrato un nuovo video gameplay: sebbene non ci sia ancora una data di uscita, il titolo dovrebbe comunque arrivare presto.

Fonte: VGC