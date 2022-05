Temtem: l'MMO ispirato ai Pokémon lascerà l'accesso anticipato a settembre

Temtem, l'MMO ispirato ai Pokémon dello sviluppatore Crema, lascerà l'accesso anticipato e riceverà la sua versione completa per PS5, Xbox Series X/S, Switch e PC il 6 settembre.

Temtem, come ricorderete, è entrato in accesso anticipato su Steam nel gennaio 2020, vendendo oltre mezzo milione di copie nel suo primo mese. Da allora Crema ha costantemente ampliato l'esperienza, introducendo nuovi Temtem, nuove isole da esplorare e nuove funzionalità social e competitive, per non parlare del lancio di una versione ad accesso anticipato per PS5.

Dopo più di due anni di accesso anticipato, Temtem è già piuttosto ricco di funzionalità, con la sua versione pre-lancio che include la maggior parte della sua campagna, ben oltre 100 Temtem da catturare, gioco cooperativo, multiplayer competitivo, clan , alloggi, scambi e tornei. Tuttavia, la sua versione finale promette una serie di nuove aggiunte.

La versione 1.0, ad esempio, includerà una nuova isola end-game da esplorare, nonché nuove missioni settimanali che si aggiorneranno regolarmente dopo il lancio e contenuti stagionali che incorporano un Battle Pass.

Temtem arriverà in versione digitale e fisica su Xbox Series X/S, PS5 e Switch, ma, ovviamente, rimarrà solo in digitale su Steam e Humble Store. È inoltre disponibile per il preordine una versione Digital Deluxe con il gioco e vari bonus cosmetici.

Fonte: Eurogamer.net.