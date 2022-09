Temtem Tempedia, la lista di tutti i Temtem disponibili

La Tempedia elenca tutti i Temtem che hai catturato o visto nel gioco: è fondamentalmente il Pokédex di questo MMO!

L'Airborne Arcipelago è un mondo emozionante pieno di una serie di Temtem da trovare e addestrare. Una parte importante della tua avventura consiste nel completare la Tempedia, quindi assicurati di esplorare ogni centimetro di ogni isola galleggiante.

Di seguito abbiamo raccolto ogni Temtem attualmente disponibile nella Tempedia, incluse le informazioni su quanti Temtem ci sono nel gioco.

In questa pagina:

Quanti Temtem ci sono?

Ci sono 164 Temtem da addestrare in Temtem a partire dalla patch 0.9.4 di Accesso Anticipato. Poiché Temtem è un MMO, non è difficile immaginare che altri Temtem saranno aggiunti in futuro!

Questo include i tre starter Temtem e i Luma Temtem, che sono creature con colorazione diversa rispetto al tradizionale Temtem (esattamente come i Pokémon Shiny).

Quando si tratta di evoluzione, è importante notare che la maggior parte dei Temtem che hanno questa abilità lo faranno dopo essere saliti di livello un numero specifico di volte, piuttosto che quando raggiungono o superano un certo livello. Alcuni Temtem richiedono che tu soddisfi un requisito speciale per attivare la loro evoluzione, come trovarti in un luogo specifico, avere un tratto specifico o essere scambiati con un altro giocatore.