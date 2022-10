The Callisto Protocol quanto durerà? Ne parla Glen Schofield

The Callisto Protocol, successore spirituale di Dead Space, avrà una durata media di 12-14 ore, come rivelato da Glen Schofield, CEO e fondatore di Striking Distance Studios, alla pubblicazione EDGE.

Ciò non significa che il giocatore completerà l'intero gioco in una sola run, poiché ci sono alcune feature che aggiungeranno valore di rigiocabilità e stimoleranno conversazioni nella comunità su come verrà terminato il gioco.

Questi percorsi alternativi "appariranno più avanti nel gioco, ma alcuni sono molto interessanti. Non ti diremo dove si trovano o quanti ce ne sono. Ma se ti fermi davvero a esplorare, la durata sarà più lunga", afferma Schofield. Questo era già stato sottolineato in precedenza, perché nonostante sia un gioco abbastanza lineare, nasconde molti contenuti nascosti e opzionali che, oltre a qualche tipo di ricompensa, potrebbero svelare di più della storia del gioco.

The Callisto Protocol verrà lanciato il 2 dicembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come Dead Space, è un survival horror che mescola horror, azione e fantascienza, con creature mostruose e tanto sangue.

