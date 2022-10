The Callisto Protocol è troppo violento e non sarà disponibile in Giappone

The Callisto Protocol, il gioco horror spaziale degli ex sviluppatori di Dead Space, è stato cancellato in Giappone a seguito di un no della Computer Entertainment Rating Organization (CERO) del paese. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, il team del gioco afferma che annullerà completamente l'uscita giapponese del gioco piuttosto che apportare le modifiche necessarie per entrare all'interno del rating giapponese.

"La versione giapponese di The Callisto Protocol è stata cancellata. Al momento, non può superare la valutazione CERO", prima di continuare dicendo che il team ha deciso che apportare le modifiche richieste da CERO "non avrebbe fornito l'esperienza che i giocatori si aspettano", quindi il il gioco non uscirà affatto in Giappone.

Come si spera, i giocatori giapponesi che hanno preordinato il gioco riceveranno rimborsi, ma è un peccato che il gioco abbia raggiunto questo punto morto con il rating giapponese.

Qualunque sia il ragionamento di CERO, le risposte al tweet che annuncia la cancellazione sono piene di giocatori giapponesi sconvolti dalla notizia e insoddisfatti dell'ente di rating.

Fonte: VGC