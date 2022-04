The Coalition presenta la sua incredibile demo su Xbox Series X in Unreal Engine 5

Come detto nelle news precedenti, oggi è stato il giorno dell'evento dedicato a Unreal Engine 5, uno dei motori grafici di punta della prossima generazione di videogiochi. Il nuovo software promette faville, a livelli che ancora non possiamo immaginare anche se i primi video mostrati, lasciano già a bocca aperta.

Uno di questi è infatti quello mostrato dal team The Coalition, autori della serie Gears of War. La nuova tech demo ha girato su Xbox Series X, mostrando un potenziale grafico eccellente, dimostrando come queste console siano ancora ben lontane dal proprio limite. Per l'occasione, sulle pagine di Xbox Wire, è intervenuto Kate Rayner, Studio Technical Director di The Coalition, entusiasta di fronte alle nuove tecnologie.

"Abbiamo ottenuto l'accesso a UE5 molto presto e abbiamo visto molto rapidamente tutti i vantaggi ottenuti nel portare lo sviluppo dei nostri titoli futuri su questo motore grafico, adoriamo utilizzare i nuovi strumenti e le funzionalità inedite che ci consentono di creare scene di qualità superiore, ambientazioni più vaste e interattive e una mirade di altri aspetti".

Per dovere di cronaca, questo video non è un'anticipazione del nuovo Gears of War, ma potrebbe essere rappresentante della direzione tecnica intrapresa dal team di sviluppo. Fonte: XboxWire