The Last Of Us Parte 1 ha una bilancia pesa persone funzionante! L'incredibile attenzione per i dettagli di Naughty Dog

I fan di The Last of Us stanno scoprendo alcuni dei nuovi dettagli inseriti nella Parte 1, inclusa una bilancia funzionante che può pesare Joel.

Un divertente dettaglio nascosto è stato individuato da diversi giocatori ed è stato recentemente condiviso dall'utente Twitter mitchob1012. Alcuni bagni nel gioco hanno bilance funzionanti su cui Joel può salire. Salendo, l'ago della bilancia si sposterà effettivamente per mostrare il peso, che apparentemente è di circa 90 Kg. Non male per qualcuno con uno zaino pieno di mattoni, munizioni, pistole e coltelli.

"E' semplicemente strabiliante la quantità di dettagli che si possono trovare all'interno di The Last of Us Parte 1" ha dichiarato l'utente Twitter che ha condiviso il video della bilancia funzionante. Ciò è semplicemente vero, e dimostra ancora una volta quanta passione abbia avuto Naughty Dog per il remake del primo capitolo.

The Last of Us Parte 1 è disponibile per PS5: un nuovo video ci mostra come vengono sfruttate le feature del DualSense e l'audio 3D del gioco. Se ve la siete persa, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamesRadar