The Last of Us Parte 1 protagonista di un nuovo trailer tra feature del DualSense e audio 3D

The Last of Us Parte 1 è ora disponibile su PlayStation 5, ma Naughty Dog continua a presentare i suoi video attraverso i quali commenta quanto fatto per questo remake. Il gioco del 2013 è stato rifatto utilizzando l'ultima tecnologia di Naughty Dog e durante lo sviluppo del gioco originale PS3 per l'ultima console di Sony, ha potuto fare affidamento su tecnologie come 3D Audio e Dualsense.

Secondo quanto dichiarato da Naughty Dog, l'audio 3D consente di sentire i nemici prima che si avvicinino al giocatore, qualunque sia la direzione, progettando così un aumento dell'immersione e far sentire il giocatore ancora di più dentro quel mondo.

Per quanto riguarda il Dualsense, Naughty Dog utilizza il controller PlayStation 5 per consentire un maggiore "contatto" con questo mondo virtuale, sia attraverso il feedback aptico (è possibile sentire le gocce di pioggia sul personaggio o la vibrazione quando tuona), ma sono stati utilizzati anche trigger adattivi. Per un maggiore senso di realismo, i grilletti offrono resistenze diverse a seconda dell'arma e in base alla squadra, è un altro elemento che rende i combattimenti più intensi.

The Last of Us Parte 1 è disponibile su PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: GamingBolt