The Quarry e High on Life erano in sviluppo per Stadia

Google si sa, costruisce e abbandona i suoi gioielli con frequenza. Ed il progetto Stadia, annunciato con grande stile e che sembrava potesse rivoluzionare il mondo del gaming, è stato fin da subito poco supportato dall’azienda statunitense e la chiusura degli Stadia Studios ne ha quasi confermato la fine.

Alcuni rumors riportano come prima della chiusura, l’azienda stesse lavorando a due titoli, ovvero “The Quarry” e “High on Life”.

Il primo è stato “recuperato” da Take-Two Interactive e come dichiarato ad Axios da Google stessa, l’azienda è stata ben felice di trovare un nuovo publisher che potesse portare a termine il progetto.

High on Life è invece un FPS ideato dal team capitanato da Justin Roiland, co-creatore di Rick e Morty. Il gioco è stato rivelato la scorsa settimana durante lo Xbox & Bethesda showcase e arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. In questo caso il producer Squanch Games ha preferito non commentare la notizia, dichiarandosi soddisfatto delle piattaforme dove il gioco sarà rilasciato.

The Quarry è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

La scelta, discutibile per molti, di Google di abbandonare i first party e dedicarsi solo ai third ha rischiato quindi di farci perdere due nuove IP che probabilmente non meritavano di finire nel dimenticatoio. Non dimentichiamo che è notizia di qualche tempo fa che Google volesse addirittura cedere la tecnologia di Stadia ad altre compagnie.