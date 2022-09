The Sims 4 diventa gratis mentre EA si starebbe preparando ad annunciare The Sims 5

Lanciato nel 2014, The Sims 4 è stato arricchito con tutti i tipi di pacchetti di espansione e contenuti aggiuntivi. Tuttavia, molti fan sono ansiosi del prossimo capitolo della classica serie di simulazione. Secondo il giornalista e insider del settore Jeff Grubb, The Sims 5 è in arrivo e sarà annunciato ufficialmente ad ottobre.

Grubb ha condiviso le sue conoscenze sugli apparenti piani di annuncio di EA per The Sims 5 durante un video per Giant Bomb. "Anche The Sims 5 sta arrivando", dice. "L'annuncio arriverà presto e ho sentito che è probabile che sia il mese prossimo". Grubb ritiene che la presentazione avverrà "quasi certamente" durante la diretta streaming del Summit Behind The Sims, che si terrà il 18 ottobre. EA ha rivelato l'evento all'inizio di questa settimana e ha affermato che "condividerà di più su ciò che è in lavorazione".

Ma anche se si verificasse un annuncio, apparentemente passerà molto tempo prima che il gioco venga lanciato. "Mi aspetto di sentire presto parlare di The Sims 5", aggiunge Grubb. "Ma non aspettatevi di giocarci presto. Il gioco è ancora molto lontano".

Recentemente Maxis ha annunciato che The Sims 4 diventerà completamente gratuito, ma stiamo parlando solo del gioco base. Non ci resta che attendere l'evento che si terrà ad ottobre per sapere cosa ha in serbo per noi lo studio di sviluppo.

