The Sims 4 e ora 'Project Rene'. I primi dettagli del The Sims 5 next-gen

EA ha finalmente ammesso ufficialmente che sta lavorando al prossimo capitolo della serie The Sims. Il gioco ha il nome in codice Project Rene e lo stream Behind the Sims ha persino mostrato una prima occhiata al gameplay.

Il titolo "The Sims 5" non è stato utilizzato. La suddetta parola Rene dovrebbe assomigliare a "rinnovamento, rinascita e cambiamento". EA descrive il progetto come "il gioco e la piattaforma creativa di prossima generazione di The Sims" che "reinventerà i Sims che conosciamo e amiamo attraverso nuovi modi di giocare".

Gli sviluppatori vogliono che The Sims 5 sia più flessibile in termini di costruzione, arredamento e decorazione. I giocatori potranno cambiare non solo i colori e le fantasie, ma anche le forme degli oggetti . Qui di seguito potete dare uno sguardo al video: si parla del nuovo gioco verso il minuto 27.

Anche se il single player sarà ancora possibile, l'enfasi di EA è sull'aspetto sociale della creatività. L'opera d'arte sarà facile da condividere con gli amici. È stato anche sottolineato che è in lavorazione una versione mobile di Rene, che offrirà "la stessa esperienza" e mostrerà, ad esempio, in tempo reale i cambiamenti che il nostro amico o conoscente apporta nella sua stanza.

