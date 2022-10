The Witcher 3 per PS5 e Xbox Series X/S, novità imminenti in arrivo? CD Projekt RED stuzzica i fan

Sembra che potrebbero esserci novità per quanto riguarda The Witcher 3, probabilmente sull'upgrade next-gen. E che i fan non dovranno aspettare nemmeno tanto perché si parla di oggi.

La voce nasce da un utente di Reddit che poche ore fa ha postato sul subreddit di The Witcher 3 che la data di lancio delle versioni di nuova generazione sarebbe stata rivelata "entro 24 ore". Questa non è ancora una notizia confermata e quindi dovrebbe essere presa con le pinze, ma si collega bene con l'"aggiornamento strategico" del CD Projekt Group, che l'azienda ha programmato nella giornata di oggi. Un'ulteriore speculazione su una data di uscita rivelata sono diversi membri dello staff di CD Projekt che hanno pubblicizzato la riunione strategica su Twitter.

Con un annuncio sulla data di uscita potenzialmente a poche ore di distanza, i fan di The Witcher hanno condiviso la loro eccitazione. Molti giocatori hanno rimandato la riproduzione del gioco in modo da poter sfruttare i miglioramenti di nuova generazione come tempi di caricamento più rapidi e immagini ray-tracing.

Have you scheduled time to watch this yet, btw? It's today! 👀 https://t.co/hmP6BvTZUm — Miles Tost (@tostspender) October 4, 2022

Well. Keep an eye on it;) https://t.co/RCR7hpmw87 — michalpg (@michalpg) October 3, 2022

Non ci resta quindi che attendere le novità che verranno fuori. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità.

Fonte: GameWatcher