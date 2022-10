The Witcher, il primo capitolo si fa Remake in Unreal Engine 5! Arriva l'annuncio di CD Projekt RED

A pochi giorni dalla raffica di notizie su The Witcher e Cyberpunk 2077, CD Projekt RED sorprende ancora con un annuncio del tutto inaspettato: il team infatti è al lavoro su un remake del primo The Witcher che si sta sviluppando con lo stesso motore grafico del nuovo episodio di questa saga di azione, GDR e avventura, ovvero l'Unreal Engine 5 e che al lavoro vede lo studio Fool's Theory.

Per ora, lo studio polacco non ha fornito molti dettagli in più su questo nuovo videogioco che, per l'appunto, ha appena compiuto 15 anni dal suo lancio originario su PC. A quel tempo, CD Projekt era uno studio sconosciuto e piccolissimo, lontano dalla fama che conserva oggi, ma riuscì a conquistare l'apprezzamento dei fan dei giochi di ruolo con la prima grande avventura di gioco di ruolo di Geralt di Rivia.

Il team impiega numerosi sviluppatori veterani che in precedenza hanno lavorato a The Witcher 2: Assassins of Kings e The Witcher 3: Wild Hunt, e CD PROJEKT RED fornisce una supervisione creativa completa.

“The Witcher è dove tutto è iniziato per noi. È stato il primo gioco che abbiamo realizzato, in assoluto, ed è stato un grande momento per noi allora. Tornare in questo posto e rifare il gioco affinché la prossima generazione di giocatori possa sperimentarlo sembra altrettanto grande, se non più grande", ha affermato Adam Badowski, Head of Studio, CDPR. “Collaborare con Fool's Theory al progetto è altrettanto eccitante, come alcune delle persone che sono state precedentemente coinvolte nei giochi di The Witcher. Conoscono bene il materiale di partenza, sanno quanto i giocatori non vedevano l'ora di vedere il remake e sanno come realizzare giochi incredibili e ambiziosi. E anche se ci vorrà del tempo prima che siamo pronti a condividere di più sul gioco e sul gioco, so che varrà la pena aspettare".