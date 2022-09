THQ Nordic fonda lo studio 'Campfire Cabal' che sta lavorando ad un RPG narrativo

THQ Nordic ha formato un nuovo studio chiamato "Campfire Cabal". Lo studio si trova in Danimarca ed è composto da molti veterani del settore che hanno lavorato a titoli come Hitman e Hunt: Showdown.

Sarà guidato dal direttore creativo Jonas Wæver (noto per Expeditions: Rome) e l'ultimo studio di THQ Nordic si concentrerà principalmente sulla creazione di giochi di ruolo basati sulla narrativa con un progetto non annunciato attualmente in lavorazione.

"Campfire Cabal è uno studio di sviluppo di giochi di medie dimensioni a Copenaghen avviato da sviluppatori di grande esperienza per creare giochi di ruolo di alta qualità basati sulla narrativa sotto l'egida di THQ Nordic. Creiamo giochi di ruolo a turni di alta qualità per PC. Costruiamo mondi vasti e storie ricche con personaggi di cui vi innamorerete o finirete per odiare con una passione ardente" si legge in una recente dichiarazione.

Attualmente non sappiamo ancora niente di questo gioco, ma dato che è già in via di sviluppo, ne sapremo di più in futuro.

