Toby Fox creatore di Undertale scrive per Famitsu e sembra aver sostituito Masahiro Sakurai

Toby Fox, il creatore di Undertale e Deltarune, sembra che inizierà a scrivere colonne per Weekly Famitsu Magazine, secondo quanto riportato da Famitsu.

La rubrica si chiamerà "Toby Fox's Secret Base" con il primo pezzo che apparirà su Weekly Famistu Magazine del 29 settembre 2022. Fox sostituirà effettivamente Masahiro Sakurai, direttore di giochi come Super Smash Bros. Ultimate e Kid Icarus: Uprising, che in precedenza ha scritto oltre 600 articoli per Famitsu tra il 2003 e il 2021.

Di recente Sakurai ha iniziato a produrre video di YouTube sulla pratica dello sviluppo di giochi. I suoi video includono una ripartizione di "rischio e ricompensa" nei videogiochi, insieme al framerate ideale per cui gli sviluppatori dovrebbero aspirare. Di recente ha anche celebrato un traguardo significativo, con il suo canale YouTube che ha superato i 700.000 iscritti, un'impresa che richiederebbe anni per molti altri canali.

Looks like Toby Fox is going to be replacing the Sakurai Famitsu columns! https://t.co/icvI4CI9U9 — Source Gaming (@AllSourceGaming) September 14, 2022

Per quanto riguarda Toby Fox, il creatore compone spesso musica per videogiochi, annunciando di recente di aver contribuito con nuova musica all'imminente Pokémon Scarlatto e Violetto, il cui lancio è previsto per il 18 novembre 2022.

Fonte: Go Nintendo