Torchlight Infinite si mostra in un nuovo trailer e l'open beta ha una finestra di lancio

In occasione dello show TapTap Presents, X.D. ha annunciato che l'attesa versione mobile di Torchlight, Torchlight Infinite, arriverà in open beta a ottobre. Per celebrare l'annuncio, il team ha presentato un nuovissimo trailer in computer grafica.

Il trailer di Torchlight Infinite illustra alcuni aspetti della storia dell'ARPG per dispositivi mobile e le motivazioni dei suoi personaggi. Basandosi fortemente sulla storia del titolo di debutto di Torchlight, X.D. descrive Infinite come una "nuova storia in un'epoca apocalittica".

"Come si vede nel trailer in computer grafica, Torchlight: Infinite è una storia di speranza nell'oscurità", afferma X.D. in un comunicato stampa che annuncia la data di lancio dell'Open Beta. E continua parlando di alcuni dei personaggi che i giocatori incontreranno giocando a Infinite.

"Una squadra di eroi di Torchlight è in missione per prevenire un'invasione di tenebre e proteggere gli innocenti che sono stati costretti a lasciare le loro case". Il colorato trailer rivela anche personaggi chiave come gli Aemberon, creature malvagie nate dagli Aember, e gli Sparks, la speranza del mondo di Torchlight.

Torchlight Infinite punta a dare ai giocatori gli strumenti per creare il loro personaggio ideale, attraverso l'uso di talenti, tratti, abilità e il loot. Infinite vanta 230 abilità diverse tra cui scegliere e tre tratti di eroe per personalizzare il proprio personaggio come meglio si crede.

X.D. ha anche presentato il sesto eroe di Torchlight Infinite, Thea, descritta come una "dea con poteri magici" derivanti dalla Luna.

I giocatori potranno provarla in prima persona quando Torchlight Infinite entrerà in open beta nel corso dell'anno. Anche se non è stata fornita una data precisa, il team di X.D. punta a ottobre 2022 per aprire le porte ai beta tester, e per coloro che vogliono avere un vantaggio in questo senso è già disponibile la pre-registrazione.

