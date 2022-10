Total War Warhammer 3 è l'attuale ossessione di Henry Cavill: 'Ci gioco per ore'

Henry Cavill, la star di Hollywood che ha dato vita a Superman nei film DC e dello strigo Geralt di Rivia nella serie Netflix The Witcher (ancora per poco, purtroppo). In un'intervista al podcast Happy Sad Confused, Cavill ha finito per ammettere la sua dipendenza da Total War: Warhammer 3.

Nella puntata pubblicata la scorsa settimana, incentrata sostanzialmente sul suo recente ritorno al ruolo dell'Uomo d'Acciaio della DC nelle sale, all'attore è stato chiesto quali fossero le sue abitudini di gioco . A partire da 36 minuti dall'inizio dell'intervista Cavill lo svela.

Alla domanda del conduttore del podcast Josh Horowitz su quanto tempo l'attore ha dedicato ai videogiochi nella sua vita, Cavill ha riflettuto un po' prima di rispondere "Un bel po'". "Quando dico 'un bel po'', probabilmente intendo 'molto tempo' per coloro che non giocano", ha aggiunto la star di Witcher, suscitando risate sia dal pubblico che dall'host del podcast.

Incuriosito, Horowitz si è chiesto se un tale orario sarebbe stato di circa 4 ore al giorno, al che Cavill, dopo una smorfia sconcertata, ha dichiarato "forse un po' più a lungo di quattro or". Anni fa, l'attore ha ammesso di aver quasi perso i ruoli per non aver risposto alle chiamate degli agenti mentre era impegnato a giocare ai videogiochi.

Fonte: PCGamer