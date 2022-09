Triangle Strategy, l'RPG tattico di Square Enix, perde l'esclusività Nintendo Switch e arriva su PC

Il lancio di Triangle Strategy è avvenuto quest'anno su Nintendo Switch, ma si vede che l'esclusività era solo temporanea, come accadde all'epoca a Octopath Traveler, perché Square Enix ha annunciato che tra poche settimane uscirà una versione per PC tramite Steam.

Il giorno prescelto per il suo lancio è il 13 ottobre, quindi i fan dovranno aspettare un mese se vogliono entrare in possesso di questo RPG tattico in cui l'azione si svolge nel continente di Norselia. Lì sarà necessario determinare cosa attende il futuro di tre potenti regni che sono stati in contrasto per anni.

Le azioni e le decisioni che verranno prese saranno quelle che detteranno il percorso che seguiranno gli eroi e i personaggi che si uniranno all'avventura. Nel frattempo, sarà il momento di combattere battaglie strategiche in cui il terreno giocherà un ruolo importante, poiché le irregolarità influenzeranno la quantità di danni che verranno causati.

Anche se Triangle Strategy uscirà il 13 ottobre su Steam, è già possibile preordinarlo per beneficiare di uno sconto del 10%.

Fonte: Eurogamer