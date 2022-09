Tron Identity è il nuovo gioco di Bithell, creatore di Thomas Was Alone, ecco un primo trailer

L'evento Disney e Marvel è iniziato con l'annuncio di Tron Identity, un nuovo gioco narrativo creato da Bithell, team dietro Thomas Was Alone.

In una nuova Griglia, dimenticata dal suo creatore e lasciata sola ad evolversi senza l'intervento dell'Utente, è stato commesso un crimine senza precedenti. Il Repository è al centro di questa società. All'indomani di un'irruzione, il futuro di questa Griglia è in bilico.

TRON: Identity è un'avventura visual novel che segue Query, un programma investigativo incaricato di svelare il mistero di cosa è stato preso e da chi. Trovandovi in un mondo costruito su fondamenta instabili e pieno di conoscenze sussurrate, tocca a voi interrogare i sospetti e indagare su ciò che vi circonda per ricostruire la verità. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer e ad alcune sessioni di gameplay.

Tron Identity non ha ancora una data di uscita ma è previsto su PC il 2023.