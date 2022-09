Twitch decide di bannare gli streaming sui giochi d'azzardo dopo numerose critiche

Mentre l'anno scorso la polemica su Twitch riguardava i prezzi degli abbonamenti, questa volta il nuovo argomento è la questione scommesse. La piattaforma di streaming ha registrato un boom significativo di dirette streaming di questo tipo per tutto il 2022, il che ha suscitato innumerevoli critiche.

Molti famosi streamer di Twitch come Pokimane, mizkif o Devin Nash si sono mossi contro queste dirette per censurarle. Inoltre, è stato presentato un fronte comune verso la direzione di Twitch di agire a seguito di casi come quello di Sliker. Questo streamer ha ammesso di aver truffato oltre $ 200.000 per finanziare le sue scommesse in CS:GO.

Infine, Twitch ha deciso di prendere il toro per le corna e di pubblicare una dichiarazione su Twitter in cui spiega i passi che farà in futuro. In modo schietto, vieterà le dirette streaming relative a scommesse o forme simili di gioco d'azzardo.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

In seguito a questa dichiarazione gli streamer che avevano criticato le dirette sui giochi d'azzardo hanno accolto con entusiasmo la scelta di Twitch.

Fonte: Kotaku