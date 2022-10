Twitch sta testando una feature che consente di pagare fino a $100 per evidenziare un messaggio

Twitch sta testando una funzionalità attraverso la quale gli spettatori possono pagare fino a $100 per evidenziare un messaggio nella chat di uno streamer.

Elevated Chat, questo il nome, è attualmente un esperimento a tempo limitato della durata di quattro settimane, ed è disponibile solo per alcuni streamer selezionati.

Consente agli spettatori di pagare per "elevare" il proprio messaggio in chat, rendendolo bloccato nella parte superiore della chat o nella parte inferiore del video player. Gli importi di pagamento sono variabili e consentono vari intervalli di tempo per "l'elevazione".

Ciò varia da $5 per 30 secondi di "elevazione", fino a un massimo di $100 per soli 2,5 minuti di elevazione. Cifre piuttosto alte, se consideriamo che si tratta semplicemente di mettere un messaggio in evidenza. Già esistono strumenti simili, come ad esempio il TTS che legge ad alta voce il testo allegato a una donazione, ma in questo caso si tratta di qualcosa di diverso, anche e soprattutto perché Twitch funge da intermediario.

La ripartizione delle entrate è infatti di 70/30 a favore dello streamer, ma solo al netto di commissioni e tasse. Ulteriori informazioni possono essere ricavate dalle FAQ di Twitch.

La funzione è simile a quella della Superchat di YouTube, in cui gli spettatori possono pagare qualsiasi importo da $1 a $500. Anche in questo caso, la ripartizione delle entrate è 70/30 a favore dello streamer.

Più persone nella chat di Twitch possono elevare il proprio messaggio contemporaneamente, che verrà poi aggiunto a una coda gestita da parte di moderatori e streamer. Tuttavia, secondo alcuni critici ci sarebbe spazio per abusare di questo sistema con messaggi di odio se questo non sarà protetto dal chargeback.

La ripartizione delle entrate è anch'essa controversa a seguito delle recenti notizie secondo cui Twitch modificherà presto la sua ripartizione al 50/50 per gli abbonamenti (le "sub") a causa del costo di gestione crescente della piattaforma di streaming.

Il vicepresidente senior dei Global Creators di Twitch ha lasciato l'azienda poco dopo l'annuncio della nuova ripartizione delle entrate, poiché la società è stata accusata di inseguire solamente il denaro e di non essere in contatto con gli streamer.

La "chat elevata" è diversa da un'altra funzionalità da tempo aggiunta a Twitch, ossia la possibilità di evidenziare i messaggi sfruttando i punti canale.