Twitch: la streamer Amouranth è 'finalmente libera' dagli abusi di suo marito

La streamer di Twitch e influencer dei social media Kaitlyn "Amouranth" Siragusa ha registrato il suo primo video da quando ha rivelato di avere una relazione violenta con suo marito e ha detto ai fan che ora è "felice di essere libera".

Parlando con i fan, Siragusa ha detto che stava "cercando un consiglio legale ed emotivo", a seguito di una diretta streaming in cui ha accusato suo marito di abusi domestici. Ha ringraziato i suoi fan, dicendo che "molte persone si sono rivolte per mostrare preoccupazione, questo significa molto".

Siragusa si è fatta avanti con accuse sugli abusi del marito durante una diretta nelle prime ore di domenica mattina. Durante lo streaming, Amouranth era chiaramente scossa mentre era al telefono con una persona che si presume fosse suo marito. Amouranth ha interrogato l'uomo, chiedendo perché ha minacciato di uccidere i suoi cani. In risposta, la voce maschile si è fermata a lungo prima di chiederle di uscire di casa. Ha continuato a chiamarla bugiarda e ha negato di aver minacciato di uccidere i suoi cani.

"Quella è stata in realtà la prima volta che si è mai sentito in una registrazione", ha detto Amouranth, aggiungendo che mentre aveva registrato suo marito in passato, si era rifiutato di ascoltare le registrazioni. "Penso che quando si è sentito in quella chiamata ha davvero capito quanto sia stato cattivo nei miei confronti".

"Non so cosa farò dopo", ha detto. “Spero di fare molte più dirette con i miei animali. Ci vorrà del tempo per elaborare. Non so quando o se tornerò a un orario pieno. Almeno per ora penso che me la prenderò con calma".

Fonte: Dexerto