Two Point Campus ha raggiunto quota 1 milione di giocatori in sole due settimane

Lo sviluppatore Two Point Studios ha annunciato che il suo titolo più recente, Two Point Campus, ha raggiunto il traguardo di 1 milione di giocatori nelle due settimane successive all'uscita. Questa cifra tiene probabilmente conto di tutte le versioni del gioco, comprese quelle per PC e console.

Uscito ad agosto, Two Point Campus ha debuttato con un secondo posto nelle classifiche di vendita al dettaglio del Regno Unito. Il simulatore gestionale ha registrato il 64% delle vendite su Nintendo Switch e il 19% su PS5.

Two Point Campus è stato pubblicato insieme a un trailer di lancio che ha messo in mostra il senso dell'umorismo del gioco. Il video ha mostrato anche alcune delle strutture che possono essere costruite nel gioco:

"Il secondo franchise della saga Two Point è estremamente consigliato a tutti gli utenti che hanno amato Two Point Hospital, i quali si sentiranno immediatamente a proprio agio, ritrovandosi come nel nostro caso a svolgere missioni in totale disinvoltura, apprendendo rapidamente anche le nuove meccaniche", scrive Virginia Paravani nella nostra recensione. "Se siete incuriositi dal genere, Two Point Campus rappresenta uno dei titoli più indicati del settore per iniziare ed appassionarsi a questo genere di simulazioni".

Two Point Campus è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Fonte: Gamingbolt.