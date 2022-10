Ubisoft consentirà ai giocatori Stadia di trasferire i loro giochi su PC

La notizia della settimana è che Google Stadia chiuderà i battenti nel giro dei prossimi tre mesi. La società ha affermato che tutti gli acquisti fatti in seno alla piattaforma saranno completamente rimborsati, ma ciò non ha impedito ad alcuni publisher di prendere provvedimenti specifici per questa situazione.

Questo è proprio il caso di Ubisoft, che ha recentemente dichiarato a The Verge che: "Anche se Stadia chiuderà il 18 gennaio 2023, stiamo lavorando per fare in modo che possiate trasferire i vostri videogiochi su PC tramite Ubisoft Connect".

Google ha già chiuso lo store di Stadia, pertanto non sarà possibile fare i furbetti acquistando ora i giochi per ottenere in seguito una licenza per PC. Tralasciando ciò, questo è il primo caso in cui un publisher enuncia la sua strategia per affrontare la chiusura di Google Stadia, ed è possibile che molte altre dichiarazioni di questo tipo seguiranno quella di Ubisoft.

Saranno senz'altro contenti tutti gli appassionati di Assassin's Creed che avevano optato per il servizio in cloud in modo da poter giocare gli ultimi capitoli della saga al massimo delle prestazioni possibili, anche su un PC di fascia medio bassa. Resta da chiarire, ovviamente, cosa accadrà ai titoli non di Ubisoft, come ad esempio Cyberpunk 2077, che al momento saranno rimborsati ma non espressamente trasferiti.