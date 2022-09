Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri per PC sembra avere una data di uscita ufficiale

Uncharted Raccolta: L'Eredità dei Ladri dopo diverso tempo ora sembra avere una data di uscita ufficiale su PC. Secondo quanto trapelato dalla pagina del gioco di Epic Games Store il titolo sarà infatti disponibile dal 19 ottobre.

Al momento in cui scriviamo questa notizia Epic Games Store sembra aver rimosso la pagina del gioco. Probabilmente la data di uscita doveva essere annunciata più in là, ma gli occhi di falco del web non hanno perso tempo condividendo l'immagine della pagina sul web.

Oltre alla data di uscita, Epic ha anche rivelato che i giocatori che preordineranno la collezione su Epic Games Store riceveranno un aliante Fortnite sotto forma di idrovolante di Sully. Ovviamente Sony potrebbe sempre cambiare le cose in corso d'opera, ma se una vetrina PlayStation si terrà effettivamente questo mese, probabilmente la data verrà annunciata in quell'evento.

Epic Game Store lists Uncharted: Legacy of Thieves Collection for PC with a October 19 datehttps://t.co/EZZsiqhKWQ pic.twitter.com/XkK9PiJxrv — Nibel (@Nibellion) September 9, 2022

Per favore, per vedere questo contenuto abilita targeting cookies. Modifica impostazioni cookie

Non ci resta che aspettare e vedere se PlayStation farà il suo annuncio ufficiale nei prossimi giorni.