Unreal Engine 5 usato per uno shooter che imita l'estetica delle body-cam è incredibile in questo video

Uno sviluppatore indipendente sta creando uno sparatutto in prima persona utilizzando Unreal Engine 5 e imitando l'estetica delle body-cam ed il risultato lascia a bocca aperta.

L'editore di software creato da Epic Games continua a sorprendere dalle possibilità che offre ai creatori di videogiochi, soprattutto se lanciano progetti impressionanti come questi. Come si può vedere nel video del tweet in cui si legge "Sto lavorando su un gioco in stile body-cam" della durata di 45 secondi e con quasi 3 milioni di visualizzazioni, il progetto non è cosa da poco.

Animazioni dettagliate e fluide sono viste in un ambiente reale che sembra quasi la realtà e inganna i nostri occhi. Sembra davvero di stare a guardare un video vero attraverso la lente della body-cam agganciata sulla testa di una persona, proprio come quelli che si vedono su YouTube.

L'utilizzo di Unreal Engine per questo tipo di progetti dà vita a grandi creazioni. Non ci resta che aspettare e vedere quali altre meraviglie hanno in cantiere gli sviluppatori.

Fonte: Exputer