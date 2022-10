Valve registra il marchio 'Neon Prime', nuovo gioco AAA in arrivo?

Si tratta di un anno fondamentale nella progressione del gioco di Valve. Non bisogna dimenticare che a febbraio è stato messo in vendita Steam Deck, il nuovo sistema ibrido che prende il concept di Nintendo Switch e lo adatta alla piattaforma Steam per i giochi per PC.

Mesi fa Valve ha confermato che stavano preparando "giochi emozionanti" per Steam e il loro nuovo sistema Steam Deck. Da allora non si hanno più notizie a riguardo...fino ad oggi. La società presieduta da Gabe Newell ha registrato un nuovo marchio presso l'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti chiamato "Neon Prime".

Di certo non ci sono molti dettagli su questa nuova licenza di Valve. La descrizione specifica che si tratta di un software per PC, quindi potremmo trovarci di fronte a un nuovo videogioco dell'azienda.

Neon Prime potrebbe essere uno dei grandi giochi in sviluppo da Valve. Dopo il successo di Steam Deck, potremmo vedere Valve più coinvolta che mai nel software per PC e anche su console. Un altro dettaglio curioso del documento è che si legge "invia a terzi per procedere". Potrebbe essere un nuovo gioco multipiattaforma?

Qualunque cosa sia, è chiaro che qualcosa si sta preparando negli uffici di Valve e ai fan non resta che incrociare le dita.

Fonte: Rock Paper Shotgun