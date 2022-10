Vampire Survivors, la versione 1.0 ha una data di uscita

Vampire Survivors è stato uno dei successi indie degli ultimi mesi, con il gioco in accesso anticipato. Il 20 ottobre verrà rilasciata la sua versione 1.0 e Poncle, lo sviluppatore, promette equilibri nel gameplay, nei contenuti e molto altro. Una delle novità è il rinnovo del suo motore grafico, che gli permetterà di ottenere prestazioni migliori.

"Il passaggio a un nuovo motore è ancora in corso e stimiamo che rilasceremo questa versione entro la fine dell'anno. Stiamo facendo l'ultimo round di ottimizzazione e rifinitura (oltre ad aggiungere gli ultimi batch di nuovi contenuti che non sono ancora arrivati). Quando lanceremo questa versione, verranno inclusi anche i dati salvati", ha rivelato lo studio.

L'obiettivo di questo nuovo motore è di avere lo stesso identico gioco con prestazioni migliori e supporto per più dispositivi. Inoltre, come quasi tutto in Vampire Survivors, questo sarà opzionale. Quindi, se siete soddisfatti dell'attuale versione gli sviluppatori non vi costringeranno a passare a quello nuovo.

In occasione del lancio di Vampir Survivors 1.0 il prezzo del gioco è aumentato di due euro: ora costerà 4,99 euro.

