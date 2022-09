Warhaven è un action in stile For Honor dove fino a un massimo di 32 giocatori competono in battaglie

Warhaven, un titolo ambizioso sviluppato da Nexon che tenta di rendere popolari i giochi multiplayer di combattimento con la spada, ha catturato l'attenzione dei giocatori in cerca di azione di tutto il mondo in vista del beta test globale, previsto dal 12 ottobre al 2 novembre su Steam. I giocatori che entreranno nella beta potranno selezionare un personaggio e radunare una squadra per sopravvivere ai feroci campi di battaglia e provare il brivido del combattimento corpo a corpo.

I giocatori più esperti e abili con la lama possono mirare a diventare potenti eroi soprannaturali e devastare il campo di battaglia. Guadagnare punti distruggendo il nemico o sfruttando il terreno per prendere di mira i punti deboli dell'avversario può aiutare ad accumulare Potere Immortale. A loro volta, i giocatori possono trasformarsi in esseri immortali per mostrare abilità trascendentali e sperimentare intensi combattimenti con la spada e magici combattimenti multiplayer.

In questo mondo fantastico in cui la guerra è un rifugio, tutti i soldati possono trasformarsi in immortali simili a divinità. Anche se i giocatori muoiono in una feroce battaglia, possono rianimarsi rapidamente per poter rietrare velocemente sul campo.

Per partecipare alla beta non dovrete far altro che visitare la pagina Steam del gioco e cliccare "Richiedi l'Accesso".

Fonte: VG247