Wild Arena Survivors, il gioco mobile di Ubisoft è in realtà uno spin-off di Far Cry?

Secondo quanto riferito, il gioco per cellulare Wild Arena Survivors di Ubisfot, lanciato qualche giorno fa, inizialmente era uno spin-off di Far Cry. Questo è ciò che afferma mobilegamer.biz. Wild Arena Survivors è uscito la scorsa settimana per iOS e Android, con poco marketing, ma secondo quanto riferito non ha sempre avuto quel nome. Il gioco si sarebbe chiamato Far Cry: Wild Call durante lo sviluppo.

La fonte afferma che il gioco è stato realizzato da Ubisoft Paris. Nel gioco, quaranta giocatori competono l'uno contro l'altro in stile battle royale. Vengono messi su un'isola esotica, dove devono difendersi dagli animali selvatici, tra le altre cose.

Secondo quanto riferito, il gioco ha ricevuto un "lancio graduale" senza che il nome di Far Cry fosse allegato, al fine di verificare se il gameplay stesso fosse abbastanza buono da avere successo. Quando questo lancio soft si è rivelato infruttuoso, secondo quanto riferito, Ubisoft ha deciso di lanciare il gioco a livello globale con poco marketing, nel tentativo di ridurre i costi.

Non è chiaro ancora se questo gioco riceverà ulteriori informazioni durante l'Ubisoft Forward. Staremo a vedere.

Fonte: VGC