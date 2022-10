Wild Hearts ed il combattimento con una bestia gigantesca in questi 7 minuti di gameplay inedito

Dopo essersi svelato la scorsa settimana, Wild Hearts ci mostra quanto vale in azione con un nuovo video di gameplay che mostra molto. In questi sette minuti ci troviamo di fronte ad una bestia gigantesca che deve essere sconfitta usando tutto ciò che il nostro personaggio avrà a disposizione.

Questo nuovo video gameplay ci permette di osservare cosa dà una caccia standard con l'uso di Karakuri, una vecchia tecnologia che permette di costruire molti meccanismi come un aliante o una zip line. Questi gadget sono molto utili anche per la caccia ai kemono, i mostri di Wild Hearts e qui ne abbiamo un validissimo esempio.

"Dalle incantevoli praterie alle rigogliose foreste di bambù, esplora alcuni dei terreni di caccia della splendida ma tormentata regione di Azuma. Scopri come i karakuri ti aiuteranno a combattere sia in modalità giocatore singolo che multigiocatore, e dai una prima occhiata alle incredibili armi che potrai brandire. Affronta le bestie più feroci con il potere della tecnologia antica. In Wild Hearts, il nuovo titolo che reinterpreta il genere dei giochi di caccia, userai una serie di congegni per sconfiggere spaventose belve che incarnano lo spirito della natura. Vai a caccia in solitaria, oppure gioca con gli amici in modalità cooperativa" si legge nella descrizione.

Wild Hearts sarà disponibile dal 17 febbraio 2023 su PC e console.